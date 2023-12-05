Yağdonduran Tüneli açılışa gün sayıyor

Sivas- Malatya yolu üzeri 55'inci kilometrede yer alan, kış aylarında sık sık kapanan ve kazalara neden olan Yağdonduran Geçidi'ndeki tünel çalışmasında sona gelindi.
Tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan geçit üzerinde 2016 yılında yapımına başlanan ve çift tüpten oluşan bin 567 metre uzunluğundaki tünel projesinde sona gelinde.
Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapılan tünel sayesinde yol 1.5 kilometre kısaldı. Açılışına gün sayılan tüneli Sivas Milletvekilleri Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.