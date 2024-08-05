Yağış bekleniyor nefes alacağız...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günlerdir seyreden yüksek sıcaklardan bunalan vatandaşlar rahat nefes alacak. Tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Akdeniz ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiği belirtilerek; vatandaşlardan sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı. Özellikle Silivri ve Çatalca'da etkili olması beklenen yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara yağışlı 34, İstanbul yağışlı 31, İzmir Parçalı ve az bulutlu 36, Adana yağışlı 36, Antalya yağışlı 33, Samsun yağışlı 32, Trabzon yağışlı 29, Erzurum yağışlı 30, Diyarbakır 42 derece.