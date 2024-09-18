Yağışlar etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yağışlı hava, hafta sonuna kadar devam edecek. Yarın İstanbul ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Karadeniz sahil şeridi ile Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde de etkili olacak. Hafta sonu ise Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin birkaç derece altına düşecek. Meteoroloji uzmanları, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yaşayan vatandaşları, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.