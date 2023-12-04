Haberler Yaşam Haberleri Yağışlar hafta boyu sürecek
Giriş Tarihi: 4.12.2023 12:03 Son Güncelleme: 4.12.2023 13:24

Yağışlar hafta boyu sürecek

İstanbul’da fırtınalı ve yağışlı günlerin ardından ısınan hava yine yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı. Haftanın ilk iş gününde yağmurunda etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yağışlar hafta boyu sürecek

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve yağmur iki günlük aradan sonra yine etkisini hissettirmeye başladı. Haftanın ilk iş gününde yağmurunda etkisiyle sabah trafiği yoğunluğu yaşandı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler uzun süre trafikte beklerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı. Trafik yoğunluk haritasına göre, okul servislerinin ve özel araçların hep birlikte aynı saatte trafiğe çıkması ile 08.30 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yağışlı havanın devam edeceği hafta boyunca sağnak şekilde etkisini hissettireceği ve hava sıcaklığının da 10 ile 13 derece arasında olacağı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu! Oy sayma işlemi sona erdi...
Son dakika: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
Çarşı buna karşı değil mi?
Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...
Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP'li Özel: İki planımız var...
Görme engelli genç girişimci Zülal geliştirdiği teknolojiyle TOGG'un gözleri oldu
Deprem... Son durum raporu
CHP’li belediyelerde kasalar boşaldı: İşçiler aylardır maaş alamıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağışlar hafta boyu sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA