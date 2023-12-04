Yağışlar hafta boyu sürecek

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve yağmur iki günlük aradan sonra yine etkisini hissettirmeye başladı. Haftanın ilk iş gününde yağmurunda etkisiyle sabah trafiği yoğunluğu yaşandı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler uzun süre trafikte beklerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı. Trafik yoğunluk haritasına göre, okul servislerinin ve özel araçların hep birlikte aynı saatte trafiğe çıkması ile 08.30 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yağışlı havanın devam edeceği hafta boyunca sağnak şekilde etkisini hissettireceği ve hava sıcaklığının da 10 ile 13 derece arasında olacağı kaydedildi.