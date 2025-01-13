Yağışlı hava kazaları artırdı

İzmir'den yüklediği mandalinaları Sakarya'ya götürmek için yola çıkan İslam Karagöz'ün (50) kullandığı TIR, Bursa'daki Orhangazi-İznik Karayolu'nun Kerametaltı mevkiinde Süleyman Candar'ın (55) kullandığı otomobille çarpıştı. TIR, savrularak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrilirken, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede öldü. Otomobildeki Önder Gündoğan (55) ve Doğan Yakıcı (43) ağır, TIR sürücüsü ise hafif yaralandı. İznik ilçesinde geçen cumartesi günü otomobilin kivi bahçesine girdiği kazada yaralanan nişanlı çiftten Mehmet Eren Sönmez de (22) dün tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde öldü.

SERVİS KAZASI, 4'Ü AĞIR 25 YARALI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis midibüsü, dün sabah saat 08.00 sıralarında Bandırma-Gönen Karayolu'nun Taştepe rampasından inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Yol kenarındaki su kanalına girip toprak alana çarpan serviste bulunan işçilerden 25'i yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZALAR 7 CAN ALDI

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Kırıkkale karayolunun Kayadibi mevkiinde kontrolden çıkarak takla atan araçta bulunan Meryem Doğandemir ölürken, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Demet Yılmaz ölürken, kamyonet sürücüsü Ali T. yaralandı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Satiye Esenlikçi (66), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de Halil İbrahim Kaygısız (79), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpması sonucu öldü. Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün virajda ani manevra yapmasıyla römorktan düşen Mustafa Akça (30) öldü.