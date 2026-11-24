Kasım ayının son günlerinde kar yağışı Doğu bölgesini etkisi altına aldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle Kato, Tuzluca, Kerkül ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Van'ın Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde okullar tatil edildi. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde ise 3 bin 500 rakımlı Sat Gölleri bölgesinde etkili olan kar ve sis nedeniyle kapanan askeri üs bölge yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Türkiye, salı gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Salı günü Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör