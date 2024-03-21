Yağmur altında Nevruz Bayramı

Bolluk ve bereket günlerinin karşılandığı Türklerin Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eden nevruz, Anadolu'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Ortadoğu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada coşkuyla kutlandı. Nevruz nedeniyle Kayseri'nin Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulu'nda düzenlenen törende, Türk dünyasında nevruz konulu konuşmanın yapılmasının ardından Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya'nın Ergenekon'dan çıkışın demir dövme ile temsil edildiği, daha sonra dünyaya yeni canlıların gelişini ve dünyada hayat buluşun anlamını temsilen yumurtalar kırılarak, nevruz ateşinin üzerinden atlanıldı. Nevruz etkinlikleri şiir okunmasının ve çeşitli yarışmaların yapılmasının ardından sona erdi. Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler, Kafkas Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Konseri ile davam etti. Programda nevruzun önemini anlatan video gösterisi yapıldı. Nevruz Bayramı'nın en iyi hissedildiği ve kutlandığı ilin Iğdır olduğuna değinen Vali ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, "Kadim değerlerimiz, kadim bir tarihimiz var. Biz değerlerimize, tarihimize, köklerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. İşte Iğdır geçmişine sahip çıkan bir kenttir. Iğdır kültürüne, toprağına, vatanına, bayrağına sahip çıkan kutlu bir kenttir" dedi. Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlaması hem eğlenceli hem de bol rekabetli geçerken ortaya renkli görüntüler çıktı. Halat çekme yarışması düzenlendi. Diyarbakır'da nevruz kutlamaları yağmur altında başladı. DEM Parti tarafından düzenlenen kutlamalar nedeniyle 7 bin polis görev aldı. Polis, yasadışı flama ve dövizlerin alana girişine izin vermezken, kutlamalarda Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, bölgeyi Kürdistan olarak tanımlaması ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemesi tepkiyle karşılandı.