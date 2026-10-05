Yağmur ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerine göre Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın hızının 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Kars'ta da soğuk hava etkisini artırırken, yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Arpaçay'daki dağların zirvesi karla kaplandı.