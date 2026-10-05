Haberler Yaşam Haberleri Yağmur ve fırtına geliyor
Giriş Tarihi: 5.10.2026

Yağmur ve fırtına geliyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yağmur ve fırtına geliyor
  • ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın hızının 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Kars'ta da soğuk hava etkisini artırırken, yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Arpaçay'daki dağların zirvesi karla kaplandı.
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmur ve fırtına geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA