Yağmur ve toz fırtınası geliyor

Meteoroloji, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri ve Şanlıurfa'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise 1-3 derece azalacak. Adıyaman merkez, Kahta ve Besni ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sel suları nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalırken ev ve iş yerlerini su bastı. Mersin Caddesi'nde meydana gelen çökme üzerine yol trafiğe kapatıldı.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz fırtınasının öğle saatlerine kadar yer yer yoğun olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma ve yağış görülen bölgelerde çamur şeklinde yağış yaşanabileceği belirtildi. Rüzgârın genellikle güneyli, Trakya'da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör