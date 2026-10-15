Yağmurdan sonra ortaya çıkan o kokunun sırrı! Bilim insanları yıllar önce keşfetti

Bilim dünyasında petrikor adıyla bilinen yağmur sonrası kokusu, 1960'lı yıllardan bu yana araştırılıyor. Toprakta yaşayan mikroorganizmaların ürettiği bazı bileşikler ve yağmur damlalarının bu maddeleri havaya taşıma biçimi, doğanın en tanıdık kokularından birinin nasıl ortaya çıktığını açıklıyor.

Yağmurdan sonra gelen kokunun özel bir adı var

Yağmur sonrasında hissedilen o topraksı koku, bilimsel olarak petrikor olarak adlandırılıyor. Bu terim, Avustralyalı araştırmacılar Isabel Joy Bear ve Richard Thomas tarafından 1960'lı yıllarda bilim dünyasına kazandırıldı.

Ancak bu kokuyu yalnızca yağmur suyuna bağlamak doğru değil. Toprakta bulunan maddeler, bitkilerden yayılan bazı bileşikler ve mikroorganizmaların ürettiği kokulu moleküller bir araya gelerek kendine özgü bir koku oluşturuyor.