Haberler Yaşam Haberleri Yağmurlar İstanbul’daki barajların doluluk oranını yüzde 83.1'e yükseltti
Giriş Tarihi: 22.4.2024 14:16 Son Güncelleme: 22.4.2024 14:43

Yağmurlar İstanbul’daki barajların doluluk oranını yüzde 83.1'e yükseltti

İstanbul’da Cumartesi günü aralıksız yağan sağanak yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 67.56'ya kadar çıktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yağmurlar İstanbul’daki barajların doluluk oranını yüzde 83.1’e yükseltti

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18'le Sazlıdere Barajı oldu.

ALİBEYKÖY BARAJINDAKİ YÜKSEKLİK SEVİNDİRDİ

İstanbul'un merkezinde yer alan Alibeyköy barajındaki su seviyesinin yükselmesi vatandaşları mutlu etti. Son yağışlarla birlikte su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:"Büyükçekmece: 77.16, Sazlıdere: 61.18, Istarancalar: 87.29, Kazandere: 73.59, Pabuçdere: 72.03, Ömerli: 92.4, Darlık: 85.28, Elmalı: 89.62, Terkos: 90.53, Alibey: 67.56"

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Yağmurlar İstanbul’daki barajların doluluk oranını yüzde 83.1'e yükseltti
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