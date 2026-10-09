Yahşihan soruşturmasında ikinci dalga! 9 şüpheli adliyede

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan isimlerin adliyedeki işlemlerinin ardından haklarında karar verilmesi bekleniyor.

BELEDİYE YÖNETİMİNDEN İKİ İSİM

Adliyeye sevk edilenler arasında Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek ve Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran da yer aldı. Eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Danalı ve Ömer Hazar ile sekreterler Ayşe Öztürk ve Canan Demirkaya da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Listede ayrıca soruşturmanın ilk dalga operasyonunda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi Aliye Demirkaya da yer aldı.