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Giriş Tarihi: 09.10.2026 13:08

Yahşihan soruşturmasında ikinci dalga! 9 şüpheli adliyede

Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran ile soruşturmanın ilk dalgasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in eşi ve kayınvalidesi de bulunuyor.

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Yahşihan soruşturmasında ikinci dalga! 9 şüpheli adliyede
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan isimlerin adliyedeki işlemlerinin ardından haklarında karar verilmesi bekleniyor.

BELEDİYE YÖNETİMİNDEN İKİ İSİM

Adliyeye sevk edilenler arasında Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek ve Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran da yer aldı. Eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Danalı ve Ömer Hazar ile sekreterler Ayşe Öztürk ve Canan Demirkaya da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Listede ayrıca soruşturmanın ilk dalga operasyonunda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi Aliye Demirkaya da yer aldı.

#KIRIKKALE #YAHŞİHAN #İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
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Yahşihan soruşturmasında ikinci dalga! 9 şüpheli adliyede
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