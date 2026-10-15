Yahşihan’da yeni başkanvekili Hamdi Açıkgöz! 4. turda 10 oy aldı

Yahşihan Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması, belediye yönetiminde bir kez daha değişime neden oldu. Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un tutuklanmasının ardından başkanvekilliğine seçilen Aydın Demirdirek'in de soruşturma kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkanvekilini belirlemek için toplandı. 15 Ekim'de gerçekleştirilen gizli oylamada ilk üç turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Dördüncü turda 10 oy alan AK Partili Hamdi Açıkgöz, Yahşihan Belediyesinin yeni başkanvekili oldu.

MHP'Lİ ÜYE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın ortak aday kararına rağmen MHP'li Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nun adaylığını açıklaması parti yönetiminde süreci hareketlendirdi. MHP Kırıkkale İl Başkanı Mekki Varol, Yurtoğlu'nun teşkilatın bilgisi ve onayı dışında hareket ettiğini belirterek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Varol, açıklamasında teşkilat kararlarına ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesine bağlılık vurgusu yaptı.

20 YIL EMNİYETTE GÖREV YAPTI

1964 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğan Hamdi Açıkgöz, 1989'da İzmir Bornova Polis Okuluna girdi. 1991'de mezun olduktan sonra Samsun'da göreve başlayan Açıkgöz, emniyet teşkilatında 20 yıl hizmet verdi. 2015 yılında Yahşihan'a yerleşen Açıkgöz, 2023'te AK Parti Yahşihan İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2024 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen Açıkgöz, son seçimle birlikte belediye başkanvekilliği görevini üstlendi.

SORUŞTURMA BELEDİYE YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 8 Ekim'de Kırıkkale ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Demirdirek ile birlikte 5 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme iddiaları kapsamında tutuklanan Demirdirek'in 10 Ekim'de geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından yapılan seçimle Yahşihan Belediyesinde başkanvekilliği görevi Hamdi Açıkgöz'e geçti.