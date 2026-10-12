Yahşihan’daki kanlı kavgada 5 sanık tahliye edilmedi!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin davada yargılama sürdü. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 5'i tutuklu 11 sanık hâkim karşısına çıktı.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar T.O.D., A.D., İ.D., S.S. ve Ö.F.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan A.B.D. ile hayatını kaybeden Arap Sefa Türe'nin yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Ö.F.S., savunmasında yağma suçlamasını kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da tahliye ve beraat taleplerini mahkemeye sundu.

DURUŞMA 2 KASIM'A ERTELENDİ

Duruşma savcısını ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmeden mahkeme, davayı 2 Kasım'a erteledi.