BİRBİRLERİNİ GÖZ TEMASINI KESMEDEN YÖNLENDİRDİLER

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin havalimanında biraraya gelmemeye çalıştığını tespit etti. Polis şüphelilerin göz temasını kesmeden birbirlerini yönlendirdiklerini belirledi. Bagaj bekleme alanında bireysel olarak hareket eden şüpheliler yakalanmamak için burada da biraraya gelmedi. Gümrüklü alanda kalabalık bir grubun içine giren şüphelilerin yakalanmamak için bireysel olarak Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Terminalde biraraya gelen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.