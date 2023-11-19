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Giriş Tarihi: 19.11.2023 10:21

Yaktığı mumlar sonucu ölümden döndü! "Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim"

Bir kadın, yaktığı kokulu mumlarının sonucu olarak ölümden döndüğü olayı anlattığı bir video sonrası viral oldu. Yatak odasında birkaç saattir yanan beş mumun yaktığını ve uyumak için yatağa girmeden hemen önce onları söndürdüğünü söyleyen genç kadın, yattıktan hemen sonra çok kötü hissetmeye başladığını anlattı.

Yaktığı mumlar sonucu ölümden döndü! Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim

Mumları yaktıktan sonra gözetimsiz bırakmamak gerekiyor. Ancak bilinmesi gereken başta tehlikeler de olabilir.

Emy isimli kadın sosyal medyada paylaştığı videoda başına gelenleri anlattı. "Bir şeylerin ters gittiğini hissettim ve ayağa kalktım, göğsüm öyle bir çökmüştü ki, kalbim çok hızlı atıyordu."

Anne ve babasını uyandırdığını ve onlara kendisini hastaneye götürmelerini söylüyor. Bu süreçte bir şeylerin "çok ters" gittiğini düşünüğünü söyleyen kızın o anki diğer semptomları arasında ciddi derecede su kaybı, kafa karışıklığı, çift görme, nefes darlığı, göğüs ağrıları, baş dönmesi, titreme ve baş ağrıları bulunuyormuş.

Hastaneye vardıklarında Emy tansiyonu çok yüksek çıktığını söylüyor. Ve doktorlara mumları, ne kadar süredir yandıklarını ve onları yatmadan hemen önce söndürdüğünü anlattığında, karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu tespit ettiklerini söylüyor.

Emy oksijene bağlandı ve birkaç saat toparlandı. Ancak izleyicilere bir uyarısı vardı.

"Hikayenin ana fikri olarak, bir daha kokulu mum kullanmayacağım…" dedi. "Sağlığınız gerçekten önemli. Sağlığınıza öncelik verin" diye bitirdi. "Kendinize iyi bakın. Ben de bu konuda daha iyi bir iş çıkaracağım."

Videosu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu ve 784,1 bin kez görüntülendi. Bir kişi, "Mumlardan karbonmonoksit zehirlenmesi olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu" dedi.

Videoya gelen yorumlarda bir kişi bu duruma bir çözüm önerdi: "Bu yüzden mumları söndürdüğümde üstlerini kapatıyorum ama aynı zamanda temiz hava almak için pencerelerimi de açık tutuyorum" dedi.

Mumlar az miktarda karbonmonoksit üretebilse de bu seviyeler genellikle uzun vadeli sağlık etkilerine neden olacak kadar önemli değildir. Ancak yetersiz havalandırılan alanlarda uzun süreli ve aşırı mum kullanımı karbonmonoksit zehirlenmesi riskini artırabilir.

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Yaktığı mumlar sonucu ölümden döndü! "Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim"
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