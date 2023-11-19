Yaktığı mumlar sonucu ölümden döndü! "Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim"

Hastaneye vardıklarında Emy tansiyonu çok yüksek çıktığını söylüyor. Ve doktorlara mumları, ne kadar süredir yandıklarını ve onları yatmadan hemen önce söndürdüğünü anlattığında, karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu tespit ettiklerini söylüyor.

Emy oksijene bağlandı ve birkaç saat toparlandı. Ancak izleyicilere bir uyarısı vardı.