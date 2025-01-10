Yalancı bahar bitiyor, soğuk hava geliyor

Türkiye, yeni haftada yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporlarına göre, beklenen soğuk havalar yeni haftada etkili olacak. Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Yurdun batısında yağışlı havanın etkili olması beklenirken, doğuda da buzlanma ve don olayları bekleniyor. Yeni haftada beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul: Yağışlı, 9 derece. İzmir: Parçalı bulutlu, 18 derece. Antalya: 20 derece. Ankara: 11 derece. Trabzon: 13 derece. Erzurum: -4 derece. Diyarbakır: 12 derece. İBB Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) bugünden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Bugünden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklenirken zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri de öngörülüyor. Yağışın yarın da devam etmesi, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde ise hafif şekilde etkili olması tahmin ediliyor.