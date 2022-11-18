Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanında ne oluyor? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu, diziyi izleyen seyirciler tarafından yanıt arıyor. Gaziantep'ten İstanbul Beylerbeyi tarihi yalılarına uzanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle cuma günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı izle ekranı üzerinden seyirciler, Star TV'nin yeni sezon dizisini takip edebilir.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM KONUSU NE?
Yalı Çapkını 10. bölüm konusu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
YALI ÇAPKINI İZLE
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.