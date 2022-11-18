Yalı Çapkını canlı izle | Star TV Yalı Çapkını 9. bölüm canlı izle ekranı

Yalı Çapkını 9. bölüm izle ekranı ile seyirciler, reytingleri kasıp kavuran diziyi kaçırmamak istiyor. Star TV'nin bu sezon yayına soktuğu Yalı Çapkını 9. bölümü ile ekranlarda. Gaziantep'ten İstanbul'a uzanan öykü, birçok insanın dikkatini çekmiş durumda. İşte Yalı Çapkını canlı izle ekranı
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM KONUSU
Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.
YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI
Yayımlandığında buraya ekleyeceğiz.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?
Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.