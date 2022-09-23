Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Star TV ekranlarının yeni sezondaki projelerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan Ferit'in hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Mert Ramazan Demir'in hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Yalı Çapkını Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in biyografisi ve rol aldığı dizi-filmler…
Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.
1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı.
Uzun yıllar kameraman olarak birçok yapımda görev alan Mert Ramazan Demir, 2008 yılından itibaren çok sayıda film ve dizide rol aldı.
Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.
2020 yılında yayınlanan "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer alan Ramazan Demir; Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kuruluş Osman dizilerinde izleyici karşısına çıktı.
Yalı Çapkını (Ferit, TV Dizisi 2022)
Kuruluş Osman (Mehmet, TV Dizisi 2021)
Ufo (Sinema Filmi 2021)
Ölüm Zamanı (TV Dizisi 2021)
Öğretmen (Ateş, TV Dizisi 2020)
I Am You (İkram, Sinema Filmi 2019)
Üç Harfliler: Adak (Metin, Sinema Filmi 2019)
İstanbul Spy / İstanbul Casusu (Casus, Video Film 2019)
Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi 2017)
Aşkopat (Sinema Filmi 2015)
Arka Sokaklar (Ateş, TV Dizisi 2008)
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