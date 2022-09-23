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Giriş Tarihi: 23.9.2022 16:45

Yalı Çapkını Seyran kimdir? Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını, 23 Eylül Cuma akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim İşte, Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun hayatı ve kariyeri…

Yalı Çapkını Seyran kimdir? Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Star TV ekranlarının yeni sezondaki projelerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan Seyran'ın hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Afra Saraçoğlu'nun hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Yalı Çapkını Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun biyografisi ve rol aldığı dizi-filmler…

YALI ÇAPKINI SEYRAN KARAKTERİ HAKKINDA

Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar. Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1997 yılında Balıkesir Edremit'te dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayan Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı.

Eğitimine devam ederken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını atan Saraçoğlu, bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı.

Kötü Çocuk adlı sinema filminde başrolü Tolga Sarıtaş ile paylaşan güzel oyuncu, adını ilk dizisi olan Fazilet Hanım ve Kızları'nda canlandırdığı Ece Çamkıran karakteriyle duyurdu.

''İyi Oyun'' ve ''Aşk Bu Mu?'' filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından Kardeş Çocukları ve Öğretmen dizilerinde boy gösterdi.

2021 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alan Saraçoğlu, birçok ünlü markanın reklam yüzü oldu.

AFRA SARAÇOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Saraçoğlu, 2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2016 İkinci Şans - Çiçek

2017 Kötü Çocuk - Kayla

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları - Ece Çamkıran

2018 İyi Oyun - Ada

2018 Aşk Bu Mu? - Gülüm

2019 Kardeş Çocukları - Hayat Çetin

2020 Öğretmen - Gizem Bozkurt

2021 Yeşilçam - Tülin Saygı

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Yalı Çapkını Seyran kimdir? Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
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