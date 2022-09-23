Yalı Çapkını Seyran kimdir? Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Star TV ekranlarının yeni sezondaki projelerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan Seyran'ın hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Afra Saraçoğlu'nun hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Yalı Çapkını Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun biyografisi ve rol aldığı dizi-filmler…
Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar. Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.
1997 yılında Balıkesir Edremit'te dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayan Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı.
Eğitimine devam ederken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını atan Saraçoğlu, bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı.
Kötü Çocuk adlı sinema filminde başrolü Tolga Sarıtaş ile paylaşan güzel oyuncu, adını ilk dizisi olan Fazilet Hanım ve Kızları'nda canlandırdığı Ece Çamkıran karakteriyle duyurdu.
''İyi Oyun'' ve ''Aşk Bu Mu?'' filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından Kardeş Çocukları ve Öğretmen dizilerinde boy gösterdi.
2021 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alan Saraçoğlu, birçok ünlü markanın reklam yüzü oldu.
Saraçoğlu, 2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.
2016 İkinci Şans - Çiçek
2017 Kötü Çocuk - Kayla
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları - Ece Çamkıran
2018 İyi Oyun - Ada