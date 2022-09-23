Yalı Çapkını Seyran kimdir? Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

YALI ÇAPKINI SEYRAN KARAKTERİ HAKKINDA

Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar. Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.