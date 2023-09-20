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Giriş Tarihi: 20.9.2023 16:11 Son Güncelleme: 20.9.2023 16:15

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Adana’da 48 yaşındaki Serdar Ömezli, yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Ömezli’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Adana'da yalnız yaşayan 48 yaşındaki Serdar Ömezli'nin dairesinden kötü kokular yayılınca, komşuları polise haber verdi. Çilingirle girilen dairede Ömezli'nin cesedi bulundu.

KÖTÜ KOKULAR GELİNCE

Olay, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Serdar Ömezli'nin, yalnız yaşadığı zemin kattaki dairesinden kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ömezli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ömzeli'nin cesedi, yapılan çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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