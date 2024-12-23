Yalnız yaşayan kadın silahla vurulup gasp edildi

Adana'nın Feke ilçesinde Müyesser Kızıloluk (52), yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilip, tabancayla boynundan vurulduktan sonra kolundaki altın bilezikleri gasbedildi. Hastaneye kaldırılan Kızıloluk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA VURDU

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, eve gelen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kolundaki altın bilezikleri çalmak isteyen şüpheliye direnen Kızıloluk, önce darbedildi, daha sonra da tabancayla boynundan vuruldu. Kadını yaralayan saldırgan, henüz sayıları öğrenilemeyen altınları alıp kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kızıloluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.