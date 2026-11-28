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ABD'de bulunan Michigan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, yalnızlığın yalnızca tıbbi bir sorun olarak ele alınmasının toplumsal nedenlerin göz ardı edilmesine yol açabileceğini ortaya koydu. Rus Sputnik ajansının haberine göre yalnız kalmak günde 15 sigara içmek kadar zararlı. Hastalıklarla ilişkilendirilen yalnızlığın ekonomik sonuçları da bulunuyor. Önceki araştırmalara göre yaşlıların sosyal izolasyonu, ABD'deki sağlık sigortası sistemine yılda 6.7 milyar dolarlık ek maliyet getiriyor.