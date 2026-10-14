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Giriş Tarihi: 14.10.2026 18:19

Yalova merkezli 6 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik yapan organize suç örgütlerine yönelik Yalova merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 21 kişi kıskıvrak yakalandı.

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İHA Yaşam
Yalova merkezli 6 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı!
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Alınan bilgiye göre, vatandaşlara zorla çek ve senet imzalattırarak tefecilik yaptıkları, ikamet ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarda bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik 13 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa ve Konya'da 39 adrese düzenlenen operasyonlarda 2 tabanca, 100 adet 9 milimetre çapında fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek, senet, tapu ve çeşitli kıymetli evrak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.





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#YALOVA #İSTANBUL

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Yalova merkezli 6 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı!
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