Yalova merkezli 6 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı!

Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa ve Konya'da 39 adrese düzenlenen operasyonlarda 2 tabanca, 100 adet 9 milimetre çapında fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek, senet, tapu ve çeşitli kıymetli evrak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.









