Yalova’da acı olay: Bir gün önce düğün, bir gün sonra cenaze

Feci kaza, saat 19.00 sıralarında Yalova-İzmit kara yolu, Çiftlikköy Kavşağı'nda yaşandı. Alperen Altın'ın Yalova yönüne giderken kontrolünü yitirdiği 77 ADV 994 plakalı motosiklet aynı yöne giden TIR'ın dorsesinin sol arka bölümüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Altın, yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altın, gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.