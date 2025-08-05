Yalova’da acı olay: Bir gün önce düğün, bir gün sonra cenaze

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altın, gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.