Haberler Yaşam Haberleri Yalova’da acı olay! Gemi güvertesi çalışmasında boş tanka düştü: 20 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:24

Yalova’da acı olay! Gemi güvertesi çalışmasında boş tanka düştü: 20 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti!

Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen iş kazası yürekleri burktu. Tersanede çalışan 20 yaşındaki Yılmaz Çelikbilek, geminin güvertesinde yaptığı çalışma sırasında boş tanka düşüp hayatını kaybetti. Çelikbilek’in 10 gün önce çalışmak için Şanlıurfa'dan Yalova’ya geldiği belirtildi. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Yalova’da acı olay! Gemi güvertesi çalışmasında boş tanka düştü: 20 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hersek Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir tersanede meydana geldi. Şanlıurfa'dan Yalova'ya 10 gün önce çalışmak için gelen Yılmaz Çelikbilek, iddiaya göre geminin güvertesinde, boruları yıkamak için ilgili bölgeye gitti.

BOŞ TANKA DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Çelikbilek burada, tank menholünün bulunduğu bölümde zeminin üzerindeki naylon nedeniyle açıklığı fark edemedi. Naylonun üzerine basmasıyla Çelikbilek, boş tanka düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çelikbilek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan otopsisin ardından Yılmaz Çelikbilek, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ İNCELENİYOR

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında menholün üzerinin neden naylonla kapatıldığı, çalışma alanının güvenli hale getirilip getirilmediği ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı araştırılıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YALOVA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova’da acı olay! Gemi güvertesi çalışmasında boş tanka düştü: 20 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA