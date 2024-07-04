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Giriş Tarihi: 4.7.2024 10:03 Son Güncelleme: 4.7.2024 10:06

Yalova'da baba vahşeti: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü!

Yalova'da Nizamettin Ölger, evlatlıktan reddettiği oğlu Ramazan ile tartıştı. Kavganın büyümesi ise pompalı tüfekle oğluna kurşun yağdırdı. Başından vurulan genç kurtarılamadı.

DHA
Yalova’da baba vahşeti: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü!

Kan donduran olay, gece yarısı Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Ölger, anlaşmazlık yaşadığı babası Nizamettin Ölger'in kendisini evlatlıktan reddettiğini öğrenince konuşmak üzere evine gitti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Baba-oğul arasında evin bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında baba Ölger, pompalı tüfekle ateş etti. Pazarcılık yaptığı belirtilen Ramazan Ölger, başına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Ramazan Ölger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ramazan Ölger'in cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayet zanlısı Nizamettin Ölger ise eve gelen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Yalova'da baba vahşeti: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü!
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