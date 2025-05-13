Yalova’da çevre katliamına 4 Milyon TL ceza

Dereağzı mevkisindeki çevre kirliliği vatandaşların tepkisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan pompa arızası nedeniyle kanalizasyon hattından çıkan kirli sular denize karıştı. Deniz yüzeyindeki kirli manzarayla karşılaşan vatandaşlar ise gözlerine inanamadı. Yaşanan olay sonrasında bölgede inceleme gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespit üzerine YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti. Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ, pompa arızasını 2 günde düzelterek kanalizasyon hattını denize deşarjının devamını önledi.

DERENİN DENİZE AKTIĞI BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

Selimandıra Deresi'nin denize çıkış yaptığı bölgede de su yüzüne gözlemlenen kirlilik üzerine yine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemede dere ile deniz arasındaki kot farkı nedeniyle derenin çıkış noktasında su akışının durduğu bu nedenle de deniz tarafından gelen suyun dipteki yosun ve benzeri maddelerin su yüzeyine çıkararak kirli görüntü oluşturduğu belirlendi.