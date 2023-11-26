Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da deniz ile kara birleşti: İDO seferleri iptal!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:35

Yalova'da deniz ile kara birleşti: İDO seferleri iptal!

Çınarcık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası taşan deniz, kara ile birleşti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden birçoğu da iptal edildi.

DHA
Yalova’da deniz ile kara birleşti: İDO seferleri iptal!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarının ardından, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle sahil bandından taşan deniz, kara ile birleşti. Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlara da araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için anons yapıldı. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova-Pendik, Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, Bursa-Yenikapı-Kadıköy, seferlerini iptal etti.

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Yalova'da deniz ile kara birleşti: İDO seferleri iptal!
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