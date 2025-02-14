Yalova’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 kişinin devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 3 şüpheliye yönelik Yalova merkezli Sakarya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.K. K.K. ve E.K. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.