Yalova’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 3 şüpheliye yönelik Yalova merkezli Sakarya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.K. K.K. ve E.K. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.