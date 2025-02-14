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Giriş Tarihi: 14.2.2025 22:06

Yalova’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!

Yalova merkezli yürütülen operasyon kapsamında 13 kişinin devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle 20 Milyon TL dolandıran 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yalova’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 kişinin devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 3 şüpheliye yönelik Yalova merkezli Sakarya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.K. K.K. ve E.K. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.

13 kişiyi kurdukları şirket aracılığıyla devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.K. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yalova’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!
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