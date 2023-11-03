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Giriş Tarihi: 3.11.2023 16:17

Yalova'da hafriyat kazısında bulundu: 1800 yıllık olduğu ortaya çıktı!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın hafriyat kazısı sırasında, molozlar arasında Roma dönemine ait 1800 yıllık mermer mezar steli bulundu...

DHA
Yalova’da hafriyat kazısında bulundu: 1800 yıllık olduğu ortaya çıktı!

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde, bir fabrikanın genişletilmesi için iş makinesiyle kazı yapan ekipler, molozlar arasında 2 parça halinde duran tarihi eseri görünce çalışmaları durdurarak jandarmaya haber verdi. Kazı alanında inceleme yapan jandarma ekiplerince çağırılan Yalova Müze Müdürlüğü ekipleri, ikiye bölünmüş halde, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki stelin üzerindeki kabartma insan figürü ve yazıları inceledi.

Ekipler, eserin Roma dönemine ait olduğunu belirledi. Yaklaşık 40 yıl önce nereden getirildiği bilinmeyen molozların arasından bulunan ve 1800 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser, vinçle çıkarılarak Yalova Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Roma döneminde aile mezarlığı için yaptırıldığı değerlendirilen eserin üzerindeki yazıların okunması ve figürlerin anlamının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı...

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Yalova'da hafriyat kazısında bulundu: 1800 yıllık olduğu ortaya çıktı!
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