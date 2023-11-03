Yalova’da hafriyat kazısında bulundu: 1800 yıllık olduğu ortaya çıktı!

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde, bir fabrikanın genişletilmesi için iş makinesiyle kazı yapan ekipler, molozlar arasında 2 parça halinde duran tarihi eseri görünce çalışmaları durdurarak jandarmaya haber verdi. Kazı alanında inceleme yapan jandarma ekiplerince çağırılan Yalova Müze Müdürlüğü ekipleri, ikiye bölünmüş halde, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki stelin üzerindeki kabartma insan figürü ve yazıları inceledi.