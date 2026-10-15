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Giriş Tarihi: 15.10.2026 22:11 Son Güncelleme: 15.10.2026 22:17

Yalova’da mobilya imalathanesinde yangın

Yalova’nın Kadıköy beldesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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İHA
Yalova’da mobilya imalathanesinde yangın
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Alınan bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler içerideki mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin etkisiyle büyüdü.


İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 10 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında imalathanede maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

#YALOVA #KADIKÖY
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Yalova’da mobilya imalathanesinde yangın
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