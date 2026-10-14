Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi! 15 Ekim Perşembe Yalova'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 14.10.2026 23:58

Yalova'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi! 15 Ekim Perşembe Yalova'da okul var mı?

15 Ekim Perşembe günü Yalova'da okulların durumu merak konusu oldu. Yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle öğrenciler ve veliler, yarınki eğitim programına ilişkin gelişmeleri takip ederken Yalova Valiliği'nden de açıklama geldi. Yalova'da yarın okullar tatil mi?

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Yalova’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi! 15 Ekim Perşembe Yalova’da okul var mı?
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Yarın Yalova'da okullar tatil mi sorusu arama motorlarında öne çıkıyor. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği konuya ilişkin açıklama geldi. İşte Yalova'da perşembe günü okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

Yalova’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi! 15 Ekim Perşembe Yalova’da okul var mı?

YALOVA'DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE YARIN EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği, yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yalova’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi! 15 Ekim Perşembe Yalova’da okul var mı?

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 15 Ekim Perşembe günü kentte aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

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Yalova’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi! 15 Ekim Perşembe Yalova’da okul var mı?

Öte yandan Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle iş makineleri yolları açmak için çalışma gerçekleştirdi.

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