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Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:03

Yan bakma cinayeti şüphelisi operasyonla yakalandı

İstanbul Sultangazi’de iki yıl önce 21 yaşındaki İbrahim Sevmiş’i yan bakma yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yan bakma cinayeti şüphelisi operasyonla yakalandı

Sultangazi'de 8 Kasım 2021 günü akşam saat 22.18'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

İki genç arasında yan bakma meselesinden çıkan kavgada 21 yaşındaki Selçuk T. o dönem 21 yaşında olan İbrahim Sevmiş'i bıçakladı.

Göğsünden ve kalbinden bıçak darbeleri alan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden firar etti.

CİNAYET SEBEBİ YAN BAKTIN KAVGASIYMIŞ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri önceki gün şüphelinin izini buldu.

Esenyurt'ta bir adrese yapılan operasyonda şüpheli Selçuk T. gözaltına alındı.

Yan bakma meselesinden aramızda tartışma çıktı diyen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yan bakma cinayeti şüphelisi operasyonla yakalandı
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