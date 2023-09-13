Yan bakma cinayeti şüphelisi operasyonla yakalandı

Sultangazi'de 8 Kasım 2021 günü akşam saat 22.18'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.
İki genç arasında yan bakma meselesinden çıkan kavgada 21 yaşındaki Selçuk T. o dönem 21 yaşında olan İbrahim Sevmiş'i bıçakladı.
CİNAYET SEBEBİ YAN BAKTIN KAVGASIYMIŞ
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri önceki gün şüphelinin izini buldu.
Esenyurt'ta bir adrese yapılan operasyonda şüpheli Selçuk T. gözaltına alındı.
Yan bakma meselesinden aramızda tartışma çıktı diyen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.