Yangın söndürme helikopteri baraja düştü 3 personel kayıp

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biri su almak için Tahtalı Barajı'na gitti. Önceki gece saat 23.53 sıralarında helikopterle bağlantı kesildi. Yapılan araştırmada, helikopterin baraj gölüne düştüğü belirlendi. Helikopterdeki 4 personelden Kırgız uyruklu ikinci pilot yaralı kurtarıldı. 2'si Kırgız, biri Türk 3 personeli bulmak için de bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı pilot, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettiği Kırgız pilotun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Sabahın ilk ışıklarına kadar sonar cihazlarıyla, Tahtalı Barajı'nda aramalar yapıldığını aktaran Yumaklı, helikopterin düştüğü yerin tespit edildiğini belirtti. Yumaklı, "Görüş mesafesi çok düşük olduğu için, şu anda arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar. Dalgıçlarımız el yordamıyla enkazın orada olduğunu tespit ettiler. Şimdi, bu aşamadan sonra artık helikopterin karaya çıkartılması işlemleri başlayacak" diye konuştu. Tahtalı Barajı'nda 2017'de de su almaya çalışan bir helikopterin kaza kırıma uğradığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan Yumaklı, barajın helikopterler için risk taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine, "Aslına bakarsanız kara kutu da dahil herşey incelemelerden sonra meydana çıkacak" dedi. 12 metre derinlikteki enkazı çıkarma çalışmalarına bugün devam edileceği bildirildi. Bu arada ekiplerin yoğun çalışması sonucu, orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı.