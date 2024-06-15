Yangın söndürme uçağı göle düştü

Didim'de çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu (THK) uçağı Bafa Gölü'ne düştü. Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Uçak gölden su doldururken düştü. Pilotlar uçağın üzerine çıktı. 2 pilot ile bir memur görevli uçaktaydı. Tekne marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor" dedi. Mürettebatı teknesiyle kurtaranlardan Yalçın Kocakaya da "Uçağın düştüğünü görür görmez oğlum ve kardeşimle birlikte bizim gezi teknemizi alıp olay yerine gittik. Sonuçta bizim ormanlarımız yanmasın diye mücadele eden insanlar.Biz de onların canları için mücadele etmeliyiz. Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik. Allah'a çok şükür ölüm olmadı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" diye konuştu. Teknedekilerin mürettebatı kurtarması cep telefonuyla kaydedildi.Görüntülerde Kocakaya ve beraberindekilerin su üzerindeki uçağa gitmesi yer aldı. Kocakaya'nın suya atlayarak iple tekneyi uçağa yanaştırması, tekneye alınan mürettebatın daha sonra kıyıya çıkarılması ve AFAD ile UMKE ekiplerine teslim edilmesi de kayıtlarda görülüyor.