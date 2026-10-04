Yangına uykularında yakalandılar: Yüzlerce kişi toplandı!

Yangın, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yan yolu üzerinde bulunan Değirmenci apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken diğer yandan da evde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.