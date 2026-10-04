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Giriş Tarihi: 4.10.2026 03:05

Yangına uykularında yakalandılar: Yüzlerce kişi toplandı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına uykularında yakalanan vatandaşlar mahsur kalırken, gece yarısı yüzlerce kişi binanın önüne geldi. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA Yaşam
Yangına uykularında yakalandılar: Yüzlerce kişi toplandı!
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Yangın, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yan yolu üzerinde bulunan Değirmenci apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken diğer yandan da evde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yanan aparmanın önünde toplanan yüzlerce kişi endişe ile evde mahsur kalanların kurtarılmasını bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evden kurtarılan 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

#AYDIN #EFELER

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Yangına uykularında yakalandılar: Yüzlerce kişi toplandı!
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