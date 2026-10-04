Yangına uykularında yakalandılar: Yüzlerce kişi toplandı!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken diğer yandan da evde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.