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Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:18 Son Güncelleme: 14.11.2023 10:46

Deney yaparken yangın çıkmıştı... Ölü sayısı 2'ye çıktı

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü. Yaralanan 3 çocuk Şanlıurfa’ya sevk edildi. Şanlıurfa'da tedavisi süren bir çocuk daha hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Deney yaparken yangın çıkmıştı... Ölü sayısı 2’ye çıktı

Şırnak'ın Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın bodrum katında deney yaparken çıkan yangında 1 çocuk ölmüş, 3 çocuk ise yaralanmıştı. Şanlıurfa'ya sevk edilen yaralılardan U.M.K. çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentte Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında dün çıkan yangında yaralanan K.Y.(12), E.U.(14) ve U.M.K.(15) Şırnak'taki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Vücudunda ileri derecede yanık olan çocuklar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi Haliliye Ek binasında yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma tedavi gören U.M.K. hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da hayatını kaybeden UM.K.'nin cenazesi adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından memleketi Şırnak'a gönderilecek.

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Deney yaparken yangın çıkmıştı... Ölü sayısı 2'ye çıktı
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