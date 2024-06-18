Yangında anne ile 1 yaşındaki oğlu öldü baba ağır yaralandı

Adana'da 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki daire çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken babada ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BABA AĞIR YARALI EŞİ VE OĞLU ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında ağır yaralanan baba C.B. itfaiye ekiplerince kurtarılırdı. İtfaiye erleri evde yaptığı kontrollerden anne Meryem El Makrum ile 1 yaşındaki Memet Emin Barış'ın cansız bedenine ulaştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ağır yaralanan baba C.B. Adana Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin Barış'ın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.