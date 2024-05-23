Yangında mahsur kalan anneanne ve torunu komşuları kurtardı

Adana'da bir mobilya dükkanının deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, depodaki ahşap mobilya ve sünger yüzündün büyüdü. Yanan malzemelerden çıkan duman iş yerinin bulunduğu apartmanı sardı. Apartmanın 3. katında oturan 65 yaşındaki Hicran Çığıraçan, kızı Ceylan Çığıraçan (30), 2 yaşındaki torunu Neva ile erkek kardeşi Selami Yüzgeçiciler mahsur kaldı. Dumandan etkilenen ve baygınlık geçiren aile komşuları tarafından kurtarıldı. Ailesinin yangından mahsur kaldığını öğrenen Sebahattin Çığıraçan (65), "Ben pazarda amelelik yapıyordum. Eşim beni aradı. 'Yangın çıktı, bizi kurtar. Bizi kurtaracak kimse yok' dedi ve bayıldı. Onlardan ses alamayınca dünyam karardı. Hemen taksiye bindim eve gelene kadar dünyamı kaybettim. Torunum ve eşimi görünce sevinçten toprağı öptüm. Allah komşularımdan razı olsun" dedi.

MOBİLYA, SÜNGER VE BOYA MALZEMESİ

Yangın merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi 2330 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın altındaki mobilyacı dükkanın deposunda çıktı. İddiaya göre; iş yerinin elektrik kontağından çıkan yangın depodaki ahşap mobilya, sünger ve boya malzemesi yüzündün bir anda büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Apartmanın 3. katında kiracı olarak oturan Hicran Çığıraçan, yangını görünce pazarlarda eşya taşıyan eşi Sebahattin Çığıraçan'ı telefonla arayarak yardım istedi. Evde mahsur kalan Çığıraçan ailesi yangın yüzünden çıkan yoğun dumandan etkilenerek bayıldı. Mahalle sakinleri, eve girerek yaşlı kadını, kızını, torununu ve erkek kardeşini kurtardı.

GÜNEŞTEN ETKİLENMEMESİ İÇİN

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erleri, depoda bulunan alevleri söndürürken yoğun duman yüzünden zor anlar yaşadı. Ailesinin evde mahsur kaldığını öğrenir öğrenmez taksiye binerek eve gelen Sebahattin Çığıraçan, ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu. 112 Acil Sağlık ekipleri dumandan etkilenen aileye ilk yardım müdahalesinde bulundu. Mahalle sakinleri, yaşlı kadının güneşten etkilenmemesi için yatak bazasının parçasını elleriyle başından tuttuğu görüldü. Daha sonra yaşlı kadına şemsiye verildi.

"SEVİNÇTEN TOPRAĞI ÖPTÜM"

Pazarda eşya taşıdığı sırada eşinin telefonla kendisini arayarak yardım istediğini söyleyen Sebahattin Çığıraçan, "Ben pazarda amelelik yapıyordum. Eşim beni aradı. Hicran bana, 'Yangın çıktı, bizi kurtar. Bizi kurtaracak kimse yok' dedi ve bayıldı. Onlardan ses alamayınca dünyam karardı. Hemen taksiye bindim eve gelene kadar dünyamı kaybettim. Torunum ve eşimi görünce sevinçten toprağı öptüm. Allah komşularımdan razı olsun" dedi.