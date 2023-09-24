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Giriş Tarihi: 24.9.2023 15:24 Son Güncelleme: 24.9.2023 15:51

Yangını söndürmek isterken canından oldu

Almanya’da emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane’nin Köse İlçesi Kayadibi Köyü’ne dönen Ömer Bulut(79) geçen yıl abisiyle birlikte hayal ettiği kendi arazisine 12 bin fidan dikti. Alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangındaki detay yüreklere ateş düşürdü. Çıkan Yangında Ömer Bulut yangına müdahale etmek isterken hayatını kaybetti.

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Yangını söndürmek isterken canından oldu

Gümüşhane'de yaşayan 79 yaşındaki Ömer Bulut, Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalışıp, emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Kayadibi köyüne döndü. Bulut, ağabeyi Abdurrahman Bulut ile küçük yaşlarda kurdukları orman hayalini gerçekleştirmek için, Orman Müdürlüğü'nün belirlediği Gözeler mevkisindeki 300 dönüm arazide satın aldıkları 12 bin çam fidanını toprakla buluşturdular. Bulut kardeşler, her gün fidanların bakımını yapıp, suladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Bulut, kendi elleriyle bakımlarını yaptığı fidanlarda çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangının olay yerine yakın bir bölgede arıcılık yapan şahsın yaktığı körükten meydana geldiği iddia edildi. İddialar üzerine yapılan incelemede olayla ilgisi olduğu düşünülen Y.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yangını söndürmek isterken canından oldu
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