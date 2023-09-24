Yangını söndürmek isterken canından oldu

Gümüşhane'de yaşayan 79 yaşındaki Ömer Bulut, Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalışıp, emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Kayadibi köyüne döndü. Bulut, ağabeyi Abdurrahman Bulut ile küçük yaşlarda kurdukları orman hayalini gerçekleştirmek için, Orman Müdürlüğü'nün belirlediği Gözeler mevkisindeki 300 dönüm arazide satın aldıkları 12 bin çam fidanını toprakla buluşturdular. Bulut kardeşler, her gün fidanların bakımını yapıp, suladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Bulut, kendi elleriyle bakımlarını yaptığı fidanlarda çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangının olay yerine yakın bir bölgede arıcılık yapan şahsın yaktığı körükten meydana geldiği iddia edildi. İddialar üzerine yapılan incelemede olayla ilgisi olduğu düşünülen Y.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.