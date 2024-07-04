Yangınların yüzde 84’ü insan kaynaklı

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2022, Muğla Orman Müdürlüğü'nün ise 2023 yılında hazırladığı raporlara göre, Türkiye'de 2004'ten bu yana yılda ortalama 2 bin 389 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların yüzde 40'ının İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale'deki ormanlık alanlarda çıkması dikkat çekti.Yangınların sadece yüzde 16'sı doğal nedenlerden kaynaklanırken, geri kalan yüzde 84'lük kısım ise insan kaynaklı. Yangın Afet Uzmanı Anıl Yamaner, yaz aylarında bu bölgelerde artan nüfusla birlikte yangınların çoğaldığını belirterek, "Bu yangınların sadece yüzde 16'sı doğal nedenlerden çıkıyor. Geri kalanı, enerji, anız yakma, sigara, çöp, piknik gibi insan kaynaklı. Burada kamunun yanında, bireysel sorumluluklar da ön plana çıkıyor. Halkımız daha duyarlı ve dikkatli olmalı. Yangında mücadelede öncelik, çıkmasını engellemek olmalı'' dedi.İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz gün saat 13.30 sıra-sıralarında başlayan yangın dün de devam etti. İzmir Orman larında Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için böl-bölgeye, 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 geye, dozer ve 4 yer ekibi sevk etti. İkinci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başlarken, sön-söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yan-dürme yandan son yıllarda Türkiye, yaz aylarının gelişiyle birlikte dan artan orman yangınları ile canhıraş bir şekilde mücadele ediyor. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale gibi Ege ve Akdeniz bölgeleri yangın riski altında.