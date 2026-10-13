Yanlış yere park etmeyin hayatı riske atmayın

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Şehirlerdeki dar sokaklar, trafik yoğunluğu ve yanlış araç parkları, ambulansların acil vakalara ulaşım süresini ciddi şekilde uzatıyor. İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafçı, ambulansların vakaya ortalama ulaşım süresinin kent merkezinde 8-8.5 dakika, kırsalda ise 13-15 dakika olduğunu açıklayarak vatandaşları geçiş güzergâhlarına araç park etmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen gereksiz aramaların azaldığını ancak tamamen bitmediğini belirterek sisteme asılsız meşguliyet verilmemesi çağrısında bulundu.