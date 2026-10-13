Haberler Yaşam Haberleri Yanlış yere park etmeyin hayatı riske atmayın
Giriş Tarihi: 13.10.2026

Yanlış yere park etmeyin hayatı riske atmayın

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yanlış yere park etmeyin hayatı riske atmayın
  • ABONE OL
Şehirlerdeki dar sokaklar, trafik yoğunluğu ve yanlış araç parkları, ambulansların acil vakalara ulaşım süresini ciddi şekilde uzatıyor. İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafçı, ambulansların vakaya ortalama ulaşım süresinin kent merkezinde 8-8.5 dakika, kırsalda ise 13-15 dakika olduğunu açıklayarak vatandaşları geçiş güzergâhlarına araç park etmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen gereksiz aramaların azaldığını ancak tamamen bitmediğini belirterek sisteme asılsız meşguliyet verilmemesi çağrısında bulundu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanlış yere park etmeyin hayatı riske atmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA