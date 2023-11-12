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Giriş Tarihi: 12.11.2023 16:42 Son Güncelleme: 12.11.2023 17:05

Yanmış ceset olayında şok detaylar... Cinayet süsü vermişler

Zonguldak’ta yanmış halde bulunan 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani olayında, aynı ocakta çalışan başka bir Afgan uyruklu vatandaşın daha kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü iddia edildi. Afgan uyruklu Mohammad Nourtani’nin yanmış cesedinin bulunmasının ardından iddialar ortaya çıkmaya başladı. Çalıştığı kaçak maden ocağında Nourtani'nin fenalaşıp hareketsiz kaldığı, daha önce başka bir suçtan ceza alan kaçak ocak sahiplerinin ise ‘Ortaya çıkarsa infazımız yanar’ düşüncesiyle hareket edip Nourtani'yi yaktıkları tespit edildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Yanmış ceset olayında şok detaylar... Cinayet süsü vermişler

Zonguldak'ta 10 Kasım günü Rat Mahallesi Kırat mevkiinde ormanlık alanda yanmış erkek cesedinin ihbarının ardından olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, toplanan deliller ile benzin ile yakıldığı belirlenen cesedin yapılan otopsi sonucunda 3 çocuk babası 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Öte yandan soruşturmanın başlatılmasının ardından jandarma ekipleri yanan işçinin çalıştığı iddia edilen kaçak maden ocağı bölgesinde inceleme yaparken, kaçak ocakta çalıştığı esnada fenalaşarak bilincini kaybettiği söylendi. Olayın ardından kaçak ocağı işlettiği iddia edilen şahıs ile diğer 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

KAÇAK OCAK SAİIPLERİ, 'İNFAZIMIZ YANAR' DÜŞÜNCESİYLE AFGAN MADENCİYİ YAKMIŞ

Şüphelilerin ifadelerinden, daha önce başka bir suçtan ceza aldıkları ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen Hakan K. ve Enver G. isimli maden ocağı sahiplerinin, 'Ortaya çıkarsa infazımız yanar' düşüncesiyle Nourtani'nin bedenini yok etmeye karar verdikleri ortaya çıktı. Nourtani bu sebeple hastaneye götürülmedi. İfadelere göre şüpheliler, Vezir Mohammad Nourtani'yi yakmaya karar verdi. Bu sırada içlerinden biri "Yapmayın, etmeyin. Öyle şey olur mu?" diyerek yanlarından ayrıldı. Şüphelilerin Gelik beldesinde bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre benzin aldıkları kamera kayıtlarından tespit edildiği ortaya çıktı. Nourtani, daha sonra bir araçla Kırat Mahallesi'ndeki ormana götürülüp burada benzin dökülerek yakıldığı belirlendi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Nourtani'nin kaçak ocakta öldüğü ileri sürülse de adli tıp raporundan gelecek rapor ile cesedin sağken mi yoksa öldükten sonra mı yakıldığı belli olacak.

O OCAK 4 GÜN ÖNCE KAPATILMIŞ

Öte yandan, söz konusu kaçak maden ocağının geçen 6 Kasım günü göçertilerek kullanılamaz hale getirildiği ancak şüphelilerin başka bir giriş açarak yeniden kömür üretimine başladığı iddia edildi.

Ocağın bulunduğu bölgeye getirilen şahıs burada benzin dökülerek yakıldıktan sonra Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'a bırakıldığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı. 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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Yanmış ceset olayında şok detaylar... Cinayet süsü vermişler
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