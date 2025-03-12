Yapay kalple 100 gün yaşadı

Avustralya'da kalp yetmezliği teşhisi konulan bir hasta, tamamen yapay bir kalp nakliyle 100 gün hayatta kalarak tıp tarihinde bir ilke imza attı. Yapay kalple hayata tutunan hasta, gerçek kalp nakli yapılarak sağlığına kavuştu.

KALBİ TAKLİT EDİYOR

Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen BiVACOR adlı yapay kalp, dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası olma özelliğini taşıyor. Cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ediyor. Daha önce bu teknoloji, ABD'de beş hasta üzerinde denenmiş ve hastalar en fazla 27 gün içinde bağışçı kalp nakli almıştı. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kalp yetmezliği bulunan bir hasta, 100 gün boyunca bu yapay kalple hayatta kaldı. Kimliği açıklanmayan 40'lı yaşlardaki hasta, Kasım 2024'te Sydney'deki St Vincent Hastanesi'nde altı saat süren bir operasyonla yapay kalp nakli oldu.

UYGUN DONÖR BULUNDU

Şubat ayında hastaneden taburcu edilen hastaya, mart ayında uygun bir donör kalp bulunmasıyla gerçek kalp nakli yapıldı. Yapay kalp sayesinde organ donör için zaman kazanan hasta, yapılan başarılı kalp nakliyle hayata yeniden merhaba dedi. Prof. Chris Hayward, yapay kalp BiVACOR'un kalp yetmezliği tedavisinde uluslararası bir devrim olacağını vurguladı.