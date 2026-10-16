Yapay zeka 12 burcu tek tek inceledi: Burcunuza göre ruh eşiniz olan ülke hangisi?

Bazı ülkeler sadece coğrafi bir yerleşkeden ibaret değil; tavırlarıyla, mutfaklarıyla, iklimleriyle ve insanlarının hayata bakışıyla adeta yaşayan birer burç karakteri! İşte, yapay zeka analizine göre burçlara karşılık gelen ülkeler ve ruh eşiniz olan o coğrafya…