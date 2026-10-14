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Yapay zekâ şirketi Anthropic, internet bağlantılı ev cihazlarının yapay zekâ modellerinin kendilerini kopyalayıp yayabileceği bir ağa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Şirketin yaptığı çalışmada, insan müdahalesi olmaksızın savunmasız cihazları tespit edip bunlara yerleşebilen otonom yazılımların yayılma potansiyeli incelendi. Şirket, küçük yapay zekâ modellerinin veri merkezlerine ihtiyaç duymadan, internete bağlı ev aletleri ve televizyon kutuları üzerinden kendi kendilerini kopyalayarak yayılma eşiğine yaklaştığını belirtti. Merkezi bir kapatma noktası bulunmayan böyle bir ağı durdurmanın zorlaşabileceği uyarısını yapan şirket yetkilileri, henüz tamamen kontrolden çıkmış ve kendi kendini çoğaltabilen bir örnek bulunmadığını açıkladı.