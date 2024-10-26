Yapay zekâ ezber bozacak

Yapay Zekâ (AI) eğitimden sağlığa her alanda adından söz ettiriyor. İngiltere'deki hastaneler yakın zamanda hastaların ölüm zamanını yapay zekâ ile tahmin edecek bir program kullanmaya başlayacak. Euronews'te yer alan habere göre, küresel araştırma ekibi, AI-ECG risk tahmini veya AIRE olarak bilinen yapay zekâ modelini, kalpteki elektrik sinyallerini kaydeden yaygın bir tıbbi test olan elektrokardiyogramlardan (EKG) elde edilen milyonlarca sonuç üzerinde eğitti. Teste tabi tutulan model, EKG'yi takip eden 10 yıl içinde ölüm olasılığını tahmin etti ve bu tahmin yüzde 78 oranında doğru çıktı. Sistemin kalp krizi, kalp yetmezliği ve kalp ritmi sorunlarını da öngörebileceğini belirten araştırmacılar, sistemin önümüzdeki beş yıl içinde İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) genelinde yaygınlaştırılabileceğini belirtti. Gerçek hastaların kullanıldığı denemelerin Londra'daki birkaç bölgede yapılması planlanıyor ve 2025 ortasına kadar başlaması bekleniyor.