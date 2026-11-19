Bilim insanları, derinlik algılayan özel kameralar ve gelişmiş yapay zeka modelleri kullanarak insan hareketlerini araştırma altına aldı. Sonuçlar ise kelimenin tam anlamıyla ezber bozucu:
Vücudumuzun dışarı yansıttığı ritim, aslında tamamen iç organlarımızın ve biyolojik saatimizin bir yansıması.
Araştırma kapsamında 3.328 yetişkin laboratuvara davet edildi. Katılımcılara derinlik algılayan özel 3D kameralar karşısında 5 farklı görev verildi:
1. Saatte 3 km sabit hızla koşu bandında yürümek.
2. Koşu bandında kendi belirledikleri, en rahat ettikleri hızda yürümek.
3. Olduğu yerde sayarak yürümek.
4. Bir sandalyeden ayağa kalkmak.
5. Sadece dümdüz ve hareketsiz ayakta durmak.
Yapay zeka bu hareketleri izlerken tam 1.887 farklı sağlık parametresiyle bağlantı kurdu. Sonuçlar tıp dünyasını şoke etti çünkü model; karın içi yağlanmayı, vücut kitle indeksini, metabolik sağlığı ve hatta depresyon ile diyabet riskini bile adımlardan tahmin etmeyi başardı.
Karaciğer, sorun yaşadığında genellikle sessiz kalan, sinir ucu barındırmadığı için ağrımayan ve uzun süre alarm vermeyen sinsi bir organdır. Ancak karaciğer yağlanması ilerleyip doku sertleşmesine (tıbbi adıyla fibrozis/ karaciğer skarlarına) dönüştüğünde, vücudun tüm kas ve metabolizma dengesi gizliden gizliye sarsılıyor.
Araştırmacılar, karaciğer dokusunun yağlanma veya hasar nedeniyle sertleşmesinin, kişinin farkında bile olmadığı mikro yürüme kalıplarına sebep olduğunu keşfetti.
Yapay zekanın yürüyüş analizinden çıkardığı karaciğer sağlığı verileri, standart kan testleriyle neredeyse aynı doğruluk oranını yakaladı!
Yani siz karaciğerinizin alarm verdiğini anlamıyorsunuz ama adımlarınızdaki o milimetrik dengesizlikler karaciğerinizin sertleştiğini ele veriyor.
Sadece karaciğer de değil; uykusuzluk (insomnia), uyku apnesi veya kalitesiz uyku çeken kişilerin de kendine has bir yürüme tarzı olduğu belirlendi.
Yapay zeka, özellikle gövde hareketlerimizin (omuzlar ile kalça arasındaki orta bölge) uyku sorunlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu buldu.
Eğer uykusuzluk (insomnia) çekiyorsanız, uyku apneniz varsa ya da bir önceki gece yatakta dönüp durup kalitesiz bir uyku uyuduysanız, ertesi gün yürürken gövdenizin yaptığı salınımlar değişiyor. Yapay zeka, gövdenizin o "yorgun biyolojik ritmini" anında yakalıyor ve gece kaç saat uyuduğunuzu adımlarınızdan deşifre edebiliyor.
Araştırma henüz erken aşamada olsa da uzmanlar gelecekte hastaneye gitmeden, sadece bir kameranın önünde yürüyerek uyku problemlerinin, kalp damar sağlığının ve karaciğer hastalıklarının erkenden teşhis edilebileceğini öngörüyor.
Ancak bu sistem şu an için bir tanı aracı değil, sadece erken evre bir tarama yöntemi. Çünkü yürüme şeklinizi yaşınız, geçirdiğiniz eski sakatlıklar, o gün giydiğiniz ayakkabı ya da sadece o anki yorgunluğunuz da etkileyebilir. Klinik olarak hastanelerde kullanılmadan önce farklı insan grupları üzerinde çok daha fazla test edilmesi gerekiyor.