Ancak bu sistem şu an için bir tanı aracı değil, sadece erken evre bir tarama yöntemi. Çünkü yürüme şeklinizi yaşınız, geçirdiğiniz eski sakatlıklar, o gün giydiğiniz ayakkabı ya da sadece o anki yorgunluğunuz da etkileyebilir. Klinik olarak hastanelerde kullanılmadan önce farklı insan grupları üzerinde çok daha fazla test edilmesi gerekiyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör